Спортзал летом часто проигрывает улице. Парк, набережная или двор с турниками дают то, чего нет ни в одном фитнес-клубе — свежий воздух, смену пейзажа и ноль затрат. Но у летней тренировки на улице есть своя цена: жара, солнце и обезвоживание способны свести на нет любую пользу, если не учитывать пару базовых правил.

Чем полезны тренировки на свежем воздухе летом

Главное отличие уличной тренировки от зальной — кислород. На воздухе его концентрация выше, а значит, сердце и лёгкие работают эффективнее при той же нагрузке. Спортивные физиологи фиксируют, что при аэробных нагрузках на открытом воздухе пульс в среднем восстанавливается быстрее, чем после аналогичной тренировки в помещении.

К этому добавляется витамин D — летнее солнце закрывает его дефицит, который у жителей средней полосы держится почти весь год. А смена обстановки снижает психологическую усталость от тренировок: бег по новому маршруту воспринимается мозгом не как рутина, а как событие, и это напрямую влияет на то, придёшь ли ты на тренировку снова.

И последний плюс, который часто недооценивают: уличная тренировка ничего не стоит. Турник, скамейка, бордюр и собственный вес — это полноценный спортзал без абонемента.

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Лучшее время для тренировок летом

Лучшее время для тренировок летом — раннее утро, до 9 часов, или поздний вечер, после 19 часов. В эти часы солнце стоит низко, температура воздуха на 5–8 градусов ниже дневной, а риск перегрева минимален.

Почему стоит избегать тренировок с 11:00 до 16:00

С 11 до 16 часов солнце находится в зените, и ультрафиолетовое излучение достигает пика. Тело в этот промежуток тратит дополнительные ресурсы не на тренировку, а на охлаждение — кровь активнее приливает к коже, чтобы отвести тепло, и мышцы получают меньше кислорода, чем обычно. Результат: интенсивность падает, а нагрузка на сердце растёт. Если другого времени нет, единственный безопасный вариант — сократить тренировку вдвое и снизить темп.

Утро или вечер — что эффективнее

Утро подходит тем, кто тренируется на голодный желудок и хочет запустить метаболизм на весь день — плюс утренний воздух обычно чище и прохладнее вечернего.

Вечер лучше для силовых нагрузок: тело уже разогрето за день, суставы подвижнее, а риск травмы ниже.

Единственное ограничение для вечерних тренировок — не заниматься слишком интенсивно прямо перед сном: возбуждённая нервная система мешает быстро заснуть. Лучше закончить активную часть тренировки минимум за два часа до сна.

Как тренироваться в жару безопасно

Можно ли тренироваться в жару — да, но с поправкой на интенсивность, продолжительность и формат нагрузки. Свыше 28–30 градусов организм работает в режиме постоянного охлаждения, и эту особенность нужно учитывать заранее, а не подстраиваться по ходу тренировки.

Как избежать теплового удара во время тренировки

Тепловой удар наступает не внезапно — у него есть стадии, и тело подаёт сигналы заранее. Сначала появляется лёгкое головокружение и сухость во рту, затем — учащённое сердцебиение без видимой причины, а после — слабость и потемнение в глазах. Если заметил первый признак, тренировку нужно сразу прекратить, а не «дотерпеть до конца подхода».

Снизить риск помогают три простых правила:

Тренироваться в тени или хотя бы с перерывами на тень.

Не превышать 1,5 часа непрерывной нагрузки в жару.

Снижать интенсивность при температуре выше 30 градусов вне зависимости от уровня подготовки.

Как одеваться для тренировок летом

Одежда для тренировок летом решает одну задачу — отвод тепла и влаги от тела. Подойдут вещи из дышащих синтетических тканей с пометкой moisture-wicking: они выводят пот на поверхность и испаряют его быстрее хлопка, который, наоборот, впитывает влагу и удерживает её на коже. Светлые оттенки отражают солнечные лучи лучше тёмных, поэтому белая или светло-серая футболка ощутимо прохладнее чёрной при одинаковой интенсивности нагрузки.Если речь идёт о покупке базовой экипировки для тренировок, дополнительно сэкономить помогают промокоды Хасл.

Обувь стоит выбирать с учётом вентиляции — сетчатые вставки на кроссовках спасают от перегрева стопы, что особенно заметно при беге дольше 30 минут.

Летняя экипировка изнашивается быстрее зимней — дышащие ткани и сетчатые кроссовки не рассчитаны на несколько сезонов подряд, поэтому обновлять её приходится почти каждое лето.

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Питьевой режим во время летней тренировки

Вода во время тренировки — не вопрос жажды, а вопрос терморегуляции. Тело охлаждается через пот, а пот — это вода, которую нужно восполнять до того, как наступит обезвоживание, а не после. Базовая схема простая:

Стакан воды за 20–30 минут до тренировки.

Несколько небольших глотков каждые 15–20 минут во время тренировки.

Полноценное восполнение жидкости после.

При тренировках дольше часа в жару имеет смысл добавить в воду немного соли или использовать изотоник — обычная вода без электролитов при сильном потоотделении восполняет баланс лишь частично.

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Бег на улице летом: особенности

Бег в жару требует пересмотра привычного темпа — и это не признак слабой формы, а физиологическая необходимость. При высокой температуре сердце параллельно решает две задачи: качает кровь к работающим мышцам и одновременно гонит её к коже для охлаждения. Из-за этого пульс при той же скорости бега оказывается на 10–15 ударов выше, чем в прохладную погоду.

Практический вывод простой:

В жару нужно бежать медленнее, ориентируясь не на привычный темп по часам, а на пульс или субъективное ощущение нагрузки.

Маршрут лучше выбирать с тенью — парковые аллеи или набережные с деревьями вместо открытых асфальтированных дорог, где температура поверхности может быть на 10 градусов выше воздуха.

Если планируется длинная дистанция, разумно проложить маршрут так, чтобы по пути встречались питьевые фонтанчики или магазины.

Силовые и функциональные тренировки на улице

Силовые тренировки на свежем воздухе работают по тем же принципам, что и в зале, с одной поправкой — основным отягощением становится собственный вес тела. Это не делает тренировку менее эффективной: исследования показывают, что упражнения с собственным весом «на отказ» дают мышечный отклик, сопоставимый с работой со штангой при умеренном числе повторений.

Упражнения с собственным весом

Базовый набор, который закрывает все основные группы мышц без единого тренажёра:

Упражнение Группа мышц Что развивает Приседания с выпрыгиванием Ноги, ягодицы Взрывную силу Отжимания Грудь, трицепс, плечи Силу верха тела Берпи Всё тело Выносливость и координацию Планка Кор Стабилизацию корпуса Выпады Ноги, ягодицы Баланс и силу одной ноги

Использование подручных предметов и площадок

Турник добавляет к этому набору подтягивания и подъёмы ног в висе — упражнения, которые без перекладины заменить нечем. Скамейка пригодится для отжиманий с возвышения и болгарских выпадов, а обычные бордюры или ступени — для прыжковых упражнений на высоту. Если хочется добавить вес без похода в спортивный магазин, две пластиковые бутылки по полтора литра с водой работают как импровизированные гантели для упражнений на руки и плечи.

Программа тренировок на улице для похудения

Программа тренировок на улице строится вокруг одного принципа — чередования интенсивных и спокойных интервалов, потому что именно такой формат сжигает больше калорий за единицу времени, чем равномерная нагрузка. Для похудения акцент стоит сместить именно в эту сторону: больше круговых тренировок и меньше пауз между подходами.

Базовая схема на три тренировки в неделю:

День 1 — круговая тренировка. 4 круга по 5 упражнений (приседания, отжимания, выпады, планка, берпи), 40 секунд работы и 20 секунд отдыха на каждое.

День 2 — кардио. 25–30 минут бега в среднем темпе либо интервальный бег: минута быстрого темпа, две минуты восстановительного.

День 3 — силовая на турнике и скамейке. Подтягивания, отжимания с возвышения, подъёмы ног в висе — 3–4 подхода на каждое упражнение.

Между этими днями нужен минимум один день отдыха — мышцы растут и восстанавливаются именно в паузах, а не во время нагрузки. Тренировка для похудения работает только в связке с дефицитом калорий: без него даже самая интенсивная программа на улице даст рост выносливости, но не обязательно потерю веса.

Частые ошибки при тренировках на улице летом

Тренировка в пиковые часы солнечной активности — самая частая из них, и именно она чаще всего приводит к перегреву.

Игнорирование питьевого режима до появления жажды, хотя жажда — это уже сигнал лёгкого обезвоживания, а не повод начать пить.

Попытка сохранить зимний темп бега или зальную интенсивность силовой тренировки в жару, без поправки на дополнительную нагрузку на сердце.

Тренировка сразу после плотного приёма пищи, когда кровь занята пищеварением, а не работающими мышцами, из-за чего нагрузка переносится тяжелее обычного.

FAQ — частые вопросы о тренировках на улице летом

Можно ли бегать в +30?

Можно, но в тени, медленным темпом и на короткую дистанцию.

Через сколько после еды можно тренироваться на улице?

Через 2–3 часа после плотной еды или 30–40 минут после лёгкого перекуса.

Сколько нужно пить воды во время тренировки летом?

150–200 мл каждые 15–20 минут, при долгих тренировках — с изотоником.

Что взять с собой на тренировку на улице?

Воду, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и коврик для упражнений на полу.

Нужен ли солнцезащитный крем для тренировок?

Да, при нагрузке дольше 20–30 минут на солнце — SPF 30 и выше.

Можно ли тренироваться на улице каждый день летом?

Можно, если чередовать лёгкие дни с интенсивными для восстановления.

Что делать при тепловом ударе во время тренировки?

Прекратить нагрузку, уйти в тень, охладить тело, пить воду; при сильной слабости — вызвать скорую.

Лучше бегать утром или вечером летом?

Оба варианта хороши при температуре ниже 25 градусов: утро бодрит, вечер комфортнее для интенсива.