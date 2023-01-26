Вот почему мы раньше такие злые были? Это потому, что у нас доставки не было! Пара кликов и покупки, на поход в магазин за которыми был бы потрачен целый день, уже едут к тебе прямо домой. Так еще и с большой выгодой! Хочешь пополнить ряды тех счастливчиков, которые уже забыли дорогу в магазин? Тогда переходи на следующую строку и знакомься со статьей.

Рейтинг магазинов

Если ты только окунаешься в мир онлайн-покупок и курьерской доставки, то эта подсказка для тебя. Предупреждаем сразу, это не таблица умножения, учить не нужно, но лучше все внимательно просмотреть и что-то для себя выделить. Мы старались все-таки…

Гипермаркеты

Отличное предложение, чтобы приобрести все и сразу в одном месте. А потом еще и доставят прямо к двери! Это все про них:

Hoff – здесь начинается интерьер с большой выгодой, а доставка – от минимальной суммы заказа в зависимости от города;

МегаМаркет – маркетплейс собрал в себе все виды товаров и доставок: пункты выдачи, курьерская доставка, которую можно заранее рассчитать на калькуляторе, возможность получить товар в магазине;

Яндекс.Маркет – еще один универсальный сервис, в котором есть все, начиная от 4-х видов доставки, в том числе «Экспресс», и заканчивая приятными бонусами для тех, кто в Плюсе (нет минимальной суммы заказа);

Sima-Land – поможет быстро подготовиться к празднику, доставит покупку удобным для тебя способом и даже отправит заказ в другой город.

Еще больше выгоды и возможностей можно найти здесь: Галамарт, Ozon, Лемана ПРО (ex Леруа Мерлен), COZY HOME.

Еда и продукты

Настоящий рай для детей и продуктовый ужас для уставших родителей. Если не хочешь, чтобы очередной поход в магазин закончился стрессом для всей семьи, то эти доставки – отличный вариант сэкономить свои средства, время и нервы:

Лента Онлайн – составляй меню на неделю вперед, закупайся продуктами и заполняй холодильник с экономией, которой порадуют наши промокоды как на скидку, так и на бесплатную доставку;

Купер – в сервисе собраны магазины рядом с твоим домом. Выбирай любой и оформляй заказ, который можешь получить с курьером или забрать самовывозом.

2 берега – отличный вариант, чтобы провести вечер без готовки и вкусно поужинать. Бесплатная круглосуточная доставка от 30 минут при минимальной сумме заказа – 600 рублей;

Суши Мастер – целые сеты роллов для истинных ценителей японской кухни бесплатно от 45 минут в зависимости от зоны доставки и суммы в чеке.

Бесплатная доставка продуктов также осуществляется в: Перекрестке, Metro, Окей.

Одежда и обувь

Очереди, примерочные, ожидание – замкнутый круг, знакомый каждому покупателю. Мы знаем неплохую альтернативу: ноутбук, каталоги любимых магазинов, горячий чай и виртуальная корзина, которая приедет к тебе домой с примеркой. Очень удобно, согласись?

Спортмастер – товары для спорта и активного образа жизни бесплатно при заказе от 1000 рублей. Точная информация о сроках и стоимости доставки указывается в корзине при оформлении заказа;

Lamoda – еще один маркетплейс, где собраны популярные бренды, актуальные коллекции и скидки. Можно оформить заказ с примеркой как в пункте выдачи, так и курьерской доставкой абсолютно бесплатно;

Zolla – обновит твой гардероб в пару кликов с отличной экономией! Пункты выдачи, доставка курьером или в постамат – все можно найти здесь!

Также интернет-магазин одежды по низким ценам с бесплатной доставкой по России: Zarina, ТВОЕ, Sela.

Эффективность бесплатной доставки

Практичность подобной услуги сервисов очевидна. Для покупателей – экономия ресурсов, для продавцов – высокий клиентооборот. Доставка очень выручает и здорово экономит средства как с точки зрения психологии (нет лишних покупок), так и с точки зрения акций, которые проводятся гораздо чаще в интернет-сервисах.

Пусть бесплатная доставка красиво войдет в твою повседневную жизнь, а наши промокоды и акции в этом с радостью будут помогать!