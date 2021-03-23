Где найти хорошие скидки и промокоды на всё для ремонта

Сделать ремонт мечты, не влетев в «в копеечку»? Легко!

«Ремонт» – как много в этом слове! Времени, сил, энергии, ресурсов…

Обсуждать эту тему можно бесконечно, особенно когда речь заходит о финансовой стороне вопроса. Наиболее интересно, конечно, как сэкономить на ремонте.

Как подойти к финансированию

Самый простой вариант: сделать все самому. Но если до этого момента ты с ремонтом исключительно на «Вы», то без сложностей не обойтись.

Поэтому первое, на чем не следует экономить – на себе.

Мы не призываем тратить огромные деньги, вместо этого предлагаем грамотно распределить средства и честно оценить, что получится сделать самостоятельно, а какую часть работы доверить профессионалам.

Этап определения бюджета включает самое интересное, ведь просто «прикинуть расходы» не получится. Необходимо:

Подробно расписать затраты на строителей и всех подрядчиков;

Внести в смету стоимость материалов и используемых инструментов;

Просуммировать общий бюджет на мебель, посчитать стоимость каждого крючка.

В конце добавить 10-15% на непредвиденные расходы. Они неизбежны.

Составить смету можно самостоятельно или обратившись к профессионалу. В обоих вариантах присутствуют плюсы и минусы.

Самостоятельный расчет: исключены обманы, накрутки. Но присутствует вероятность «просчитаться» в обратную сторону, не учтя, не оценив правильно объем предполагаемых затрат.

Составление сметы специалистом: будут взяты во внимание все статьи расходов, но существует риск, что составитель искал выгодные варианты в первую очередь для себя.

Выбор подрядчиков

На чем нельзя экономить при ремонте – инженерные работы.

Выбираем подрядчиков:

Самый простой способ – сарафанное радио. Только никаких «родственников друзей знакомых». Ищем профессионалов, чей результат работы можно увидеть наглядно.

В идеале найти бригаду, которая делала ремонт близким людям. Получится узнать нюансы, услышать полную обратную связь о проделанной работе.

Давать оценку результатам работы лучше спустя год – два. Этого времени достаточно, чтобы оценить качество и увидеть недочеты, которые могут проявиться спустя время.

Если нет знакомых, то придется обращаться в специальные компании, изучать форумы, читать отзывы, сравнивать рейтинги.

Помни: строители – люди. Человеческий фактор играет немаловажную роль, и мы рекомендуем не забывать поговорку «скупой платит дважды» – доверить сложные задачи стоит профессионалам.

А сэкономить на ремонте квартиры можно иным способом, о чем мы расскажем далее.

Важный момент: нанимая бригаду строителей, обязательно заключи договор. Это гарантия выполнения обязательств с обеих сторон, здорово облегчающая дальнейшее сотрудничество.

Дизайнер

Отдельно остановимся на этом чудесном человеке, так как многие недооценивают его роль в процессе строительства. Мы понимаем желание «создать уютное гнездышко», но есть моменты, в которых одного желания и насмотренности мало.

Дизайнер – человек, который видит картинку целиком. Если по дизайнерскому проекту телевизор должен висеть на определённой стене, то так будет лучше не только с эстетической, но и с технической точки зрения.

Бывают случаи, когда после расстановки мебели оказывается, что телевизор стоило повесить на другую стену, так как свет из окна засвечивает изображение. Или перестановка мебели становится невозможной из-за нехватки розеток. Дизайнер же предусматривает нюансы, необходимые для комфортной долгой жизни в любимой квартире.

Как сэкономить на ремонте квартиры с дизайнером:

По принципу сарафанного радио отдать предпочтение самому подходящему специалисту, заранее оговорив бюджет. Если нет возможности оплатить полный спектр услуг, сойтись на допустимом важном минимуме.

Обращаться с четко сформулированным запросом, с заранее подготовленными примерами, фотографиями желаемого.

Обратиться к студентам последних курсов. Шаг рискованный, но среди начинающих специалистов много бриллиантов. Искать при этом нужно внимательно, осознавая риски.

Как сэкономить

Рассмотрим еще несколько вариантов снижения расходов:

Материал

Закончим тему работников и мастеров, перейдем к самому интересному – к материалам. На данном этапе можно здорово потратиться или наоборот – сэкономить.

Обрати внимание: пожалуйста, никаких «дешево – плохо, дорого – значит хорошо»! Такое убеждение – верный способ попасть в финансовую яму, оставшись с двумя рулонами дорогущих обоев.

Помни про:

Аналоги

Скидки

Разнообразие магазинов.

В мире строительных материалов миллионы производителей. Верить, что каждый изобрел велосипед, согласись, неразумно. Тщательно изучив рынок, можно найти более бюджетные аналоги практически всего. Цена материала во многом зависит от раскрученности бренда. То же самое касается мебели, бытовой техники. Но «скупой платит дважды», поэтому впадать в крайности не стоит.

Разделы распродаж и скидок многие избегают из-за убеждения, что с товаром что-то не так. Напрасно! Чаще всего уцениваются позиции, которые остались в ограниченном количестве.

Например, если для отделки кухни или ванной необходимо небольшое количество плитки, ее легко найти за бесценок! Главное – искать.

Лайфхак: комбинирование материалов. Если подойти с энтузиазмом, то из остатков разных коллекций можно сделать что-то интересное, самобытное.

Самое увлекательное – магазины. Никогда нельзя останавливаться на одном торговом центре — важно сравнивать предложения нескольких поставщиков, в разных строительных магазинах периодически проходят выгодные акции.

К тому же не стоит забывать про интернет-магазины. Зачастую заказать стройматериалы может оказаться бюджетнее.

Отслеживание выгодных предложений от магазинов

Отдельно хотим выделить купоны и скидки на строительные материалы. Строительные магазины, ровно как и все другие, участвуют в акциях и специальных программах лояльности. Можно искать в yandex и google по соответствующим запросам. Но так как ты уже на нашем огромном скидочном сайте, рассказываем, как им удобно пользоваться.

Если интересует уценка в целом, любопытные предложения есть в разделе «Для дома и дачи». Для более удобного поиска можно выбрать подкатегории по конкретному запросу:

Также легко можно выбрать магазины, где представлена мебель и прочее оборудование конкретно под каждый тип комнаты:

Если интересуют предложения от конкретного магазина, то его название удобно сразу ввести в поисковую строку вверху страницы. Популярные супермаркеты мы внесли в подборку в статье «Скидки для новоселов».

Часто у нас бывают не только скидки, но и акции из разряда: «Купи раковину – смеситель в подарок». Убиваем 2 зайцев: экономим на ремонте квартиры, получаем сочетающийся между собой гарнитур.

Что можно сделать самому, сохранив сбережения

На чем можно сэкономить при ремонте дома, когда самые дорогостоящие манипуляции (прокладка проводки, стяжка пола) – не наш конек.

Техника, мебель

Первое время можно использовать старую технику, мебель. Конечно, помним о том, что «ничего нет более постоянного, чем временное», но сохранившиеся средства лучше потратить на более актуальные расходы.

Снять старые плинтуса и обои самостоятельно

Процесс не такой лёгкий, как кажется на первый взгляд! Однако самостоятельное снятие здорово сэкономит бюджет!

Самостоятельно снять другие покрытия

Это же касается паркета, плитки и других покрытий. При условии, что действие не требует специальных технических навыков. Иначе высока возможность нанести ущерб.

Самостоятельно заняться покраской

Нет, мы ни в коем случае не умаляем труд маляров, но если цель снизить расходы, то можно взять на себя покраску отдельных деталей или даже стен. При этом стоит понимать, что качество будет отличаться от работы мастера. Хотя бывают приятные исключения.

Отказаться от услуг клининга

Строительная пыль может жить долгое время, избавиться от нее сложно. Но, поверь, возможно!

Конечно, при условии, если это не доставляет физического дискомфорта. Аллергикам и астматикам ни в коем случае нельзя экономить на своем здоровье! Лучше попросить помощь в уборке.

Обратиться к мастерам по «реанимации» старой мебели

При обновлении интерьера гостиной старый надоевший диван может заиграть новыми красками, если его просто перетянуть! Та же манипуляция доступна для кресел, стульев, кухонных скамеек. Вдохнуть новую жизнь можно даже в шкаф.

Взять на себя перевозки, разгрузки покупок

Работа грузчиков и служб доставки зачастую оплачивается отдельно. Если возможно, то рекомендуем отказаться от этой дополнительной платной услуги.

Мы перечислили нехитрые способы избавиться от лишних затрат. Помни: тебе жить в обновленных комнатах — ориентироваться нужно на собственные предпочтения, комфорт. А если хочется определенную вещь — есть смысл подождать, подкопить недостающие тысячи, чем смотреть на смущающий аналог. Или воспользоваться скидочным купоном нашего сайта!