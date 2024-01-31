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Купоны и промокоды на скидку Vans в Узбекистане

Новых промокодов для Vans нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Vans январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

Покупала кеды ребенку и себе. Очень быстрая доставка. Заказом довольны, только не много не хватило до бесплатной доставки. Но все равно заказали, уже очень хотели эти кеды. Ребенок в восторге, в школе оценили, сказали, что действительно оригинал! Мне тоже обувь понравилась, удобная и красивая.

  • Диана
  • 12.08.2017

Ну ванс - это же ванс! Крутые кеды) Для катания на доске самое то, особенно с толстой подошвой. Кстати, и дырок на пятке не будет, как у конверов) Шмоточки там тоже классные и удобные

  • Оля
  • 30.09.2016

Легендарные кеды добрались и до России) Вообще больше люблю их премиум линейку из кожи, но и на тканевые кеды глаза разбегаются)) Работа магазина отлажена на ура. Как-то искала Vans Old Skool в винном цвете (их не завозили в РФ), так консультанты все равно все проверили 10 раз и вообще старались помочь по-максимуму. Почаще бы так) Потом заказывала обувь из наличия, и могу сказать, что магазин работает, как часы: от приема заказа до вручения посылки все четко. Буду заказывать еще!

  • Анна
  • 05.08.2016

Давно хотела купить себе эти известные всем кеды. Что можно сказать о них? Во первых, стоит отметить приятный на ощупь материал и большой комфорт при ношении. Во вторых, интересные модели и, при этом, довольно универсальные. Можно носить с разной одеждой. Недостатки - это их стоимость. Она не совсем соответствует их качеству. Плохая подошва, которая стерлась довольно быстро. Ткань часто приходится чистить и мыть, поскольку довольно быстро пылится. В целом, я довольная покупкой, но подумаю, буду ли заказывать еще

  • BlackParade
  • 11.01.2016
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