Toilet fight – это игра про популярнейших туалетных монстров Скибиди. Проведи свободное время в яркой и жаркой перестрелке с унитазами. Тебя ждет много экшена, забавные и одновременно устрашающие модельки врагов и море веселья. Игроку предстоит попробовать себя в роли агента, сражающегося против орды жутких врагов, заполонивших город. Героя ждут разнообразные локации от узких переулков до заброшенных фабрик, от просторных площадей до игл высоток. Собирай улучшения в качестве трофеев, прокачивай персонажа и уничтожай все более ужасных помесей туалета и человека. Агенты должны отыскать на них управу, поэтому путь лишь один – бороться. Множество приключений уже поджидают игроков, нужно лишь скачать приложение и начать битву с неизведанным. Воспользуйся промокодами и кодами «Туалет Файт» (Toilet Fight) за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, получи приятные бонусы и стань сильнее. Срази самых мощных боссов и дай городу вздохнуть спокойно!

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