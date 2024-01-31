Хотите выгодно пополнить свой арсенал для сражения с зомби? Воспользуйтесь бонус-кодами и купонами State of Survival и добавьте в копилку своего персонажа нужные инструменты, не расходуя много денег! Полезный инвентарь поможет вам спастись от опасного противника и выжить в виртуальном мире, опустошенном после вспышки смертельной болезни. Вы сможете заводить друзей или сражаться с соперниками за оставшиеся ресурсы. Вам предстоит проявить выдержку и защитить свою территорию от конкурентов. Игра доступна для владельцев мобильных телефонов на платформах Android и iOS. Чтобы получить игровые предметы на оптимальных условиях, применяйте промокоды и подарочные коды (gift codes) State of Survival за январь - февраль 2024 года в Узбекистане! Полный список актуальных предложений размещен в этом разделе. Активируйте их и получайте приятные бонусы!

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