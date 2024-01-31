Любишь сложные и захватывающие игры на выживание? Попробуй Escape from Tarkov – здесь тебя ждет интересный сюжет, идеальное сочетание различных жанров, реалистичность и крутой геймплей. Примерь на себя шкуру простого наемника одной из организаций, оказавшегося на улицах втянутого в военный конфликт обычного города. Гражданские бегут, банды воюют за передел границ, выезды оцеплены, а связь с руководством отрезана. Принимай собственные тяжелые решения на свой страх и риск и получай удовольствие от свободы действий. Выискивай информацию, объединяйся с врагами, предавай друзей. Выживи и выберись из этой захлопнувшейся клетки, чего бы это ни стоило. Ходи в рейды, исследуй уникальные локации, захватывай точки интереса один и с друзьями. А приятным подспорьем станут наши промокоды на скидку и купоны Escape from Tarkov за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Наслаждайся геймплеем и выстраивай свою стратегию побега.

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