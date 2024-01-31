«Яндекс.Еда UZ» – это быстрая доставка готовой пищи и иных товаров в Узбекистане. К сервису подключены рестораны, кафе, магазины, цветочные, аптеки и другие полезные заведения на любой вкус и случай. Заказывай разные кухни, виды блюд, стритфуд и морепродукты, сладости и обеды, перекусы и напитки. С легкостью находи нужные варианты через комфортный поиск с множеством фильтров. Скачивай и устанавливай мобильное приложение на свой смартфон для большей простоты. Бесплатная доставка по Ташкенту, широкий ассортимент и заботливый сервис никого не оставит равнодушным. Обратная связь и служба поддержки доступна в чате на сайте. Облегчи себе жизнь с такой удобной платформой. Оформляй заказ, когда нет времени готовить и ходить по магазинам. А с нашими промокодами и купонами «Яндекс.Еда» (promo codes Yandex.Eats) за январь - февраль 2024 года в Узбекистане можно еще и дополнительно сэкономить. Пользуйся чаще и радуйся!

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