Тебя привлекает загадочный мир постапокалипсиса? Предлагаем использовать коды подарков Age of Origins (ранее – Age of Z), чтобы получать полезные бонусы для прохождения мобильной стратегии с 3D-графикой! Ты окажешься в полуразрушенном мире, наполненном тысячами зомби. Твоя цель не только уничтожить ходячих мертвецов, но и возродить цивилизацию, восстановить города, оказать помощь выжившим. Свои земли придется постоянно защищать от вражеских налетов. Тебе предстоит создавать альянсы, нанимать новых бойцов, искать ценные ресурсы, изучать технологии и даже производить оружие. Советники будут помогать принимать правильные решения. Желаешь ускорить свое развитие и победить, не вкладывая в игру реальные деньги? На этой странице для тебя уже собраны все действующие подарочные коды Age of Origins (ранее – Age of Z) за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Купоны позволят тебе бесплатно получать виртуальное золото или различные предметы.

Подробнее Скрыть