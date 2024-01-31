Kritika – это первоклассный слешер, выполненный в лучших традициях жанра. Огромное количество кровопролитных сражений, качественная трехмерная графика, уникальные навыки персонажей и продуманное снаряжение – даже опытный геймер не заскучает в процессе прохождения! После уничтожения врагов в фэнтезийном мире игроку будут открываться новые арены. В конце локации вас будет ждать сильный босс, победив которого вы сможете перейти на следующий уровень. Вашими верными помощниками в борьбе будут оружие и волшебные заклинания. Получить дополнительные игровые бонусы вам помогут промо-коды «Kritika: Белые рыцари» за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Помните, что активировать купоны нужно строго в указанный промежуток времени. Мы постоянно предлагаем вам новые промокоды «Kritika: Белые рыцари»: успейте насладиться игрой по максимуму!

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