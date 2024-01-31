Tales of Wind – динамичная ролевая игра для настольных компьютеров и мобильных устройств. На некогда процветавшее королевство опустилась тьма: могущественные демоны решили захватить волшебный виртуальный мир! Вам нужно использовать вашу силу и стратегические таланты, чтобы искоренить зло и вернуть жителям свет! Сражайтесь с беспощадными монстрами, путешествуйте в компании с милыми питомцами и скакунами, собирайте драгоценности и встречайте вашу вторую половинку, чтобы создать крепкую семью! Вам доступно более 20 режимов, в том числе гонки и викторины. Состязайтесь с соперниками за титулы и впишите ваше имя в историю! Воспользуйтесь кодами и подарочными промокодами Tales of Wind за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, чтобы получить дополнительные привилегии! Список действующих предложений вы найдете на этой странице. Изучайте акции от разработчика и активируйте разнообразные бонусы!

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