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Коды на скидку Vikings: War of Clans в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Гра сама класна в мире. Дуже багато друзів знайшов ітд..крута саветую всем.

  • Андрей
  • 15.06.2018

Игрушка норм ,можно поиграть и друзей найти новых.

  • Алексей
  • 04.02.2018

Хорошо проработанная стратегия не оставит равнодушным не одного игрока, можно грабить караваны что еще нужно от стратегии. Можно поиграть пару вечеров, а если затянет то можно уже и в клан вступать. Тогда и начинается совсем другая игра. Советую попробовать.

  • Женя
  • 25.07.2017
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