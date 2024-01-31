Conqueror’s Blade – тактическая новинка в режиме реального времени. В игре есть 12 боевых классов, их представители специализируются на разных типах орудия. Ты сможешь не только выбрать навыки персонажа, но и настроить его внешний вид! Пользователи управляют военачальником в битве и отдают приказы от его имени. Разработчики предусмотрели войны за территорию, классические сражения, экспедиции и другие увлекательные занятия! Сотрудничай с другими участниками и объединяйся в гильдии, чтобы обменивать ресурсы и повышать шансы на победу! Не упусти возможность и воспользуйся действующими акциями, чтобы заработать дополнительные привилегии! У нас на сайте собраны все актуальные предложения от создателей проекта. Наш список обеспечит тебе множество приятных подарков! Активируй промокоды и бонус-коды Conquerors Blade за январь - февраль 2024 года в Узбекистане и получай различные преимущества!

Подробнее Скрыть