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Промокоды Uzum в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Узум очень удобный

  • Гульнора

Очень классный магазин, удобное расположение пункта выдачи, вежливый персонал! ❤️

  • Зарема

Очень быстрая доставка

  • Одина
  • 16.01.2024

Быстрая доставка, очень удобно

  • Сергей
  • 11.01.2024

Браво

  • Малика
  • 31.12.2023

Klass

  • Feruza Faxriddinovna
  • 21.12.2023

Классный магазин,персонал отличный!👌🏻🤗

  • Севара
  • 02.07.2023

Товаров много, пункты выдачи рядом. Желаю вам много клиентов, а нам побольше скидок)

  • Тимур
  • 19.06.2023

Суппер онлайн магазин. Рекомендую. И выгодно и удобно.

  • Макнуна
  • 05.06.2023
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