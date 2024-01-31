Uzum – это удобный интернет-супермаркет для дома и всей семьи в Узбекистане. В каталоге широкий ассортимент позиций разных категорий: электроника и бытовая техника, одежда и обувь, аксессуары и косметика, товары для дома, ремонта и авто, продукты питания, книги, зоотовары, а также многое другое. Следи за ежемесячными акциями, заглядывай в распродажи и не упускай кэшбэк. А с активацией promo kod Uzum можно получить еще больше бонусов. Доставка осуществляется оперативно за день и бесплатно. Также можно забрать заказ самостоятельно из ближайшего пункта выдачи. Скачивай приложение на телефон и пользуйся в любой момент. Воспользуйся комфортным сервисом с широким разнообразием продукции на любой случай. Активируй при оформлении промокоды Uzum Market («Узум Маркет») за январь - февраль 2024 и легко получай любые товары прямо домой по меньшей стоимости. Трать меньше времени на поездки за продуктами!

Подробнее Скрыть