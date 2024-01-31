Промокоды Uzum в Узбекистане
Активные купоны и промокоды Uzum Market январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Узум очень удобный
- Гульнора
Очень классный магазин, удобное расположение пункта выдачи, вежливый персонал! ❤️
- Зарема
Очень быстрая доставка
- Одина
- 16.01.2024
Быстрая доставка, очень удобно
- Сергей
- 11.01.2024
Браво
- Малика
- 31.12.2023
Klass
- Feruza Faxriddinovna
- 21.12.2023
Классный магазин,персонал отличный!👌🏻🤗
- Севара
- 02.07.2023
Товаров много, пункты выдачи рядом. Желаю вам много клиентов, а нам побольше скидок)
- Тимур
- 19.06.2023
Суппер онлайн магазин. Рекомендую. И выгодно и удобно.
- Макнуна
- 05.06.2023
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