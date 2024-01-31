Aion – это легендарная многопользовательская ролевая игра, которая славится красочным фэнтезийным миром и регулярными сюрпризами. Основа сюжета – непримиримая борьба между драконами, демонами и ангелами. Создайте персонажа с уникальным набором умений и навыков, которые будут постоянно совершенствоваться. Вас ждут захватывающие задания, зачищение локаций, битвы с врагами и деманстрация своих способностей на арене PvP. Помимо этого, вы будете уделять внимание крафту и торговле, которые позволяют получать ценные предметы. Скучно точно не будет, ведь вы сможете объединяться с другими игроками! Подарочные коды (codes) Aion за январь - февраль 2024 года в Узбекистане откроют перед вами платные возможности без реального доната. Позвольте себе шикарный отдых без ограничений! Вводить представленные комбинации необходимо в специальном поле.

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