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Здравствуйте,решил проверить промокоды. Думал как обычно все не работают,но нет, просмотрев 2 нерабочих промокода я нашел рабочий промо-код на игру cursum b за 45₽,и установил её БЕСПЛАТНО!!! Спасибо большое, рекомендую

  • Иван
  • 18.05.2020

Блин, жалко для бравл старс кодов нету,но для популярнейших игр коды есть!

  • Алексей
  • 08.02.2020

Побольше прмокодов а так клас хорошие предложения. ))

  • Эрик
  • 27.11.2018

В целом, качество сервиса хорошее. Огромный выбор приложений - думаю, большинство использует Google Play именно для установки приложений. Я также покупала здесь музыку - удобно, что после покупки её можно скачать и слушать не только со смартфона. В целом, как любой пользователь смартфона на Android, я не могу не любить этот сервис. :)

  • Настя
  • 18.01.2018

У меня телефон на андройде и конечно я пользуюсь Гугл плэй. Большое количество бесплатных приложений и недорогие платные услуги. И они разделены на отдельные категории, так что не перепутаешь! Само по себе приложение очень простое, интуитивно понятное, даже мой 3х-детний ребенок легко находит себе игры)) кстати можно не утруждать себя написанием названия приложения, которое ищешь, можно нажать на микрофончик и продиктовать, а умная система распознает и выдаст все по запросу. Собественно так и делает мой ребенок, т.к. писать он еще не умеет) Но я никогда не задумывалась, что там есть акции! Благодаря сервису Промокодус знаю и буду пользоваться! Спасибо вам!

  • Лина
  • 23.09.2016
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