«Король воров» – стратегическая игра для смартфонов на платформе Android и iOS. Установи приложение и пробуй свои силы в увлекательных виртуальных приключениях! Тебе предстоит красть драгоценные камни и пополнять ими сокровищницу, строить подземелья и ловить соперников, изучать заклинания и набирать могущество для борьбы со своими противниками. Ты сможешь вступать в гильдии, чтобы быстрее победить врагов. В компании с единомышленниками можно сражаться на аренах и получать разнообразные призы. Соревнуйся с игроками со всех уголков мира и получи право называться владыкой воришек! Действующие акции от разработчиков дают шанс на получение дополнительных преимуществ! На нашем сайте ты найдешь коды (codes) и промокоды King of Thieves («Король воров») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Ищи подходящие предложения и применяй их, чтобы обновлять свой арсенал без лишних расходов и активировать приятные бонусы!

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