Bellissimo – это сеть пиццерий в Узбекистане со вкусными блюдами и быстрым приготовлением. В ассортименте разнообразная пицца, ароматные закуски, свежие салаты, соусы, сладкие десерты и освежающие напитки. На всю продукцию распространяется сертификат Халяль. Воспользуйся конструктором и создай собственную самую лучшую на свете пиццу! Выбирай комбо-наборы впрок и набольшую компанию. Доставка осуществляется бесплатно в течение сорока минут, а если нет – покупателю положен подарок. Есть точки самовывоза – забирай, когда удобно. Оплата возможна разными способами на сайте и при получении. Звони по указанному телефону и получи помощь в выборе и по другим вопросам. Вкусно ешь качественно приготовленную еду в любой момент: когда проголодался, лень или некогда готовить, или нужно устроить праздник. Используй наши промокоды Bellissimo Pizza («Белиссимо») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане при оформлении и наслаждайся не только блюдами, но и классной ценой.

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