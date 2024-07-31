Многопользовательский онлайн шутер с детально проработанными героями-легендами в жанре «королевская битва». Каждый отличается своими способностями и определен к одному из классов от «Поддержки» до «Штурма». Попробуй ввести в Apex Legends промокоды за июль 2024 года и ощути всю выгоду в игровом процессе! В каждом сражении участвует до 20 команд из трех игроков. Ты можешь сражаться со своими друзьями или найти союзников рандомом. Удобная коммуникация, голосовой чат, отсутствие соло-режима, сбалансированный подбор соперников и многое другое можно заценить уже сейчас. Приведи своих тиммейтов к победе, используй промокоды Apex Legends! Красочный и качественный мир не оставит тебя равнодушным. Уникальный геймплей включает в себя особенности передвижения PC по локации. Легенды способны даже взмыть в небо для быстрого перемещения при помощи вышек. Оцени все преимущества экономии, активировав промокод Apex Legends!

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