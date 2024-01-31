«Яндекс Go» – удобный сервис для комфортных поездок по городу и за его пределы. Чтобы вызвать такси, достаточно указать маршрут и промежуточные остановки, а также выбрать категорию транспортного средства и дополнительные опции. Среди доступных услуг – предоставление детского кресла, ожидание на месте и перевозка домашних животных. Стоимость проезда рассчитывается в момент оформления заявки. Ты сможешь ознакомиться с рейтингом водителя и оставить ему комментарий. Обрати внимание на специальные предложения: с их помощью ты сэкономишь при расчетах крупную сумму денег или получишь приятный бонус. На нашем сайте ты найдешь информацию обо всех актуальных акциях. В перечне на этой странице постоянно появляются очередные промокоды «Яндекс Go: Такси UZ» за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Ищи максимально выгодные варианты и пользуйся платформой на оптимальных условиях!

Подробнее Скрыть