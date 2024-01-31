Промокоды Hostiman в Узбекистане
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Отзывы покупателей
Хостер предоставляет очень качественные впс-тарифы. Техподдержка безупречна, максимум что был в ожидании ответа - 10 минут. Игровая тематика на платных тарифах разрешена.
- Ceno
- 15.04.2017
Отличный хостер. В процессе переноса сайта возникли трудности, которые были моментально решены с помощью техподдержки.
- Flirtoman
- 13.03.2017
На сегодняшний день их тариф Gold походу один из самых лучших по цена+качество! Есть для любителей халявы и бесплатный тариф хостинга и даже бесплатный домен!
- Kollin
- 23.12.2016
Очень надёжный хостер с множеством плюсов. Пользуюсь недавно, но уже очень довольна. Толковый саппорт. Дешёвые цены. Рекомендую, особенно новичкам)
- Зинаида Елешук
- 30.11.2016
Очень дешёвый платный тариф! Плюс есть специальные тарифы для битрикс, что очень порадовало! Спасибо.
- Привычка
- 24.11.2016
За такие бабки да с такими мощными характеристиками и лимитами - точно лучше нет походу.
- Матчасть
- 11.11.2016
Крутой хостинг, за такие деньги вряд ли лучше сможете найти!
- Arsenak
- 25.10.2016