Акции и промокоды GeekBrains в Узбекистане
Активные купоны и промокоды GeekBrains март 2024
Промокоды сайтов, похожих на GeekBrains
Не нашел промокод?}Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Не думал, что смогу освоить курсы по веб-разработке в режиме онлайн, но решил попробовать, и мне это удалось! GeekBrains – отличная школа, здесь классные преподаватели, которые всегда на связи. Сейчас буду проходить еще курсы по дизайну, только на этот раз благодаря промокоду я сэкономил на обучении 10%. Приятно!
- Кирилл
- 10.03.2019
Добавить отзыв