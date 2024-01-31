Хочешь перевоплотиться в укротителя драконов? Установи мобильное приложение Dragon Tamer и попробуй себя в роли тренера мифологических существ! Тебе предстоит возводить сказочные города, собирать уникальную серию персонажей, обучать их полезным навыкам и взаимодействовать с другими коллекционерами! Тебя ждет большое разнообразие зданий и идей для их оформления. В игре предусмотрено несколько этапов эволюции магических созданий, от яйца до взрослого воина. Придумывай собственные комбинации оружия, вызывай других игроков на поединки, присоединяйся к альянсам и принимай участие в различных активностях! Подарочные коды Dragon Tamer за январь - февраль 2024 года в Узбекистане обеспечат тебе многочисленные игровые привилегии! Список всех действующих предложений и подробное описание условий применения ты найдешь на нашем сайте. Воспользуйся лучшими акциями и получай разнообразные бонусы!

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