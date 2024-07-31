Qeepl – сервис хранения, позволяющий оставлять имущество в туристических городах России, Европы и США на территории отелей, хостелов, баров, кафе и т. д. Чтобы оставить багаж, нужно забронировать ячейку поблизости и принести вещи по адресу. Готово! Теперь можно наслаждаться путешествием налегке. Это не то же самое, что автоматические камеры в здании вокзала, – управление происходит с помощью современных электронных технологий и гарантирует полную сохранность. Компания сотрудничает только с проверенными заведениями, которые несут ответственность за качественное выполнение услуги. Каждая вещь опечатывается биркой. Предусмотрена гарантия от ущерба. А в случае отмены бронирования деньги возвращаются клиенту. Любишь путешествовать, но плечи устали от рюкзака? Регистрируйся на сайте или в приложении, а промокоды на скидку Qeepl за июль 2024 года помогут сэкономить. Доверь свою поклажу профессионалам!

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