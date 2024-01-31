Warpoint – это крупнейшая в Европе сеть парков развлечений в VR. Приходи отлично развлечься в представительство в своем городе и приводи друзей, будет круто! Фирма специально самостоятельно разрабатывает многопользовательские игры со свободным перемещением. Устрой битву на арене в составе команды или пройди захватывающий квест в компании приятелей, прокатись на реалистичных американских горках и еще многое другое. Попробуй большой зал и сражение наподобие лазертага или проходи игры в одиночку в маленьких комнатах. Оцени динамические аттракционы, среди которых и аналог поездки на мотоцикле. Также в центре есть лаунж-зона для проведения мероприятий и отдыха. Создай себе идеальный незабываемый праздник. Оставь заявку и с тобой свяжутся менеджеры для личной консультации и помощи в выборе. Воспользуйся нашими промокодами на скидку и купоны Warpoint («Варпоинт») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, и проводи отдых весело.

Подробнее Скрыть