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Промокоды и купоны на скидку Tutu в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Пользуюсь Туту.ру, потому что это удобно: на одном сайте бронирую и билеты, и жильё, и экскурсии. Здесь же смотрю расписание электричек на дачу со всеми актуальными изменениями. Цены вполне доступные, а если использовать промокоды с этого сервиса, получается ещё дешевле.

  • Гена
  • 02.03.2019

Всегда пользуюсь этим сайтом, чтобы смотреть расписание электричек - очень удобно, всегда актуальная информация (отмены, изменения), показывает цену билета. Один раз надо было срочно купить билет на поезд Москву, туту постоянно присылал обновляющуюся информация, и я быстро купила нужный билет на удобное время.

  • Елена
  • 11.04.2016

Всегда пользуюсь этим сайтом, чтобы посмотреть расписание электричек. Недавно покупала билет на поезд. Никаких сложностей не возникло, все понятно. Билет на всякий случай распечатала, но в итоге он не понадобился. Никаких затруднений при посадке не возникло, просто показала паспорт, проводница проверила в списке пассажиров и вуаля, я в поезде=) Это очень удобно, так как не приходится стоять в жутких очередях)

  • Sony
  • 01.04.2016

Раньше часто пользовалась сайтом чтобы посмотреть расписание рейсов, но однажды мне понадобилось купить билеты. В кассу ехать не хотелось, тут мне на ум пришел tutu. Очень удобный и быстрый сервис, удобно оформить. Единственный момент - билеты надо заполнять внимательно, сохраняя серьезное и сосредоточенное выражение лица:) При посадке я бы рекомендовала эл.билет, все же, распечатать для надежности. С проблемами пока сталкиваться не приходилось, недостаток для меня в том, что по сравнению с самим сайтом ржд получается переплата за оказание услуг

  • Anette
  • 23.11.2015
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