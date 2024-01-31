Промокоды и купоны на скидку Tutu в Узбекистане

Отзывы покупателей

Пользуюсь Туту.ру, потому что это удобно: на одном сайте бронирую и билеты, и жильё, и экскурсии. Здесь же смотрю расписание электричек на дачу со всеми актуальными изменениями. Цены вполне доступные, а если использовать промокоды с этого сервиса, получается ещё дешевле. Гена

Гена 02.03.2019

Всегда пользуюсь этим сайтом, чтобы смотреть расписание электричек - очень удобно, всегда актуальная информация (отмены, изменения), показывает цену билета. Один раз надо было срочно купить билет на поезд Москву, туту постоянно присылал обновляющуюся информация, и я быстро купила нужный билет на удобное время. Елена

Елена 11.04.2016

Всегда пользуюсь этим сайтом, чтобы посмотреть расписание электричек. Недавно покупала билет на поезд. Никаких сложностей не возникло, все понятно. Билет на всякий случай распечатала, но в итоге он не понадобился. Никаких затруднений при посадке не возникло, просто показала паспорт, проводница проверила в списке пассажиров и вуаля, я в поезде=) Это очень удобно, так как не приходится стоять в жутких очередях) Sony

Sony 01.04.2016