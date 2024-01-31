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Акции и промокоды GabeStore в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Средненький сайт, выбор игр есть, но система оплаты как по мне, не особо удобная (выберите способ оплаты, что бы выбрать способ оплаты), единственное что понравилось это раздел испытай удачу, много конечно ерунды выпадает, но иногда и хорошие игры выпадают.

  • Артур
  • 24.07.2017

Попробовал этот сайт. .Впечатления от него средние. Положительный момент - цены. Отрицательный момент - цены меняются при оплате(НДС). В целом иногда можно действительно купить игры дешевле, так что надо следить и сравнивать. Рандом. Рандом - дело относительное. Кому-то нравится кому-то нет. Ключи выпадают в зависимости от вашего везения, так что если хотите что-то конкретное, вам не подойдет, а если нет - сайт интересный, так что можете попытать удачи

  • Mayfield
  • 14.12.2015
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