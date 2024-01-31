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Промокоды и коды «Гамазавр» в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Абсолютно не рекомендую. Продали игру GhostBusters the videogame с левой лицензией без стим ключа. Там оказался ключ который вводится при установки. Короче ключ пропуск многоразовый для установки файлов. А почему левая лицензия? Я спросил это что, что-то типа коробочной версии которые списали? Ответ был утвердительный что это цифровая лицензия от Atari - не коробочная! Мы заключили с ними договор. Но этой игры в steam потому и нет! Потому что у Atari давно закончилась лицензия на эту игру! Поэтому как можно заключить соглашение если Atari не имеет права продавать более эту игру из-за авторских прав. Уверен когда были права у Atari они продавали ключи steam как и для всех остальных игр в магазине. А именно на этой серии игр решили откровенно разводить на бабки левой лицензией. Вернуть деньги отказались на отрез, хоть я и обратился сразу как понял в чем дело. 99.99% игр у них стим ключи, а тут рассчитано чисто разводить. Даже когда магазины продают коробочную версию без стим кода то пишут огромными буквами красного цвета не для стим!

  • Alex
  • 15.01.2019

Игра, которую хотел на этом сайте была самая дешевая! Оплатил картой и почти сразу получил ключ. Ключ сработал, всё хорошо, а то боялся, вдруг не сработает. Цены по сравнению с другими магазинами радуют. Еще хорошо, что все коды сохраняются в личном кабинете а то мало ли что. Всё приходит быстро и на вопросы отвечают быстро, рекомендую этот магазин!

  • zen45
  • 03.10.2015
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