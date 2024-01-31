EVE Online – это уникальная массовая многопользовательская игра с продуманным научно-фантастическим сюжетом. Космический бестселлер с великолепной графикой, большим выбором путей для развития персонажей, усовершенствованной системой управления корабля нравится людям разного возраста. Докажите, что вы способны стать мудрым и практичным капитаном! Экономика в виртуальном мире максимально приближена к реально существующей, разработчики даже учитывают человеческий фактор. В космосе вам предстоит столкнуться с пиратством, заняться поиском заброшенных галактик с сокровищами и перепродать различные товары для получения прибыли. Желаете насладиться всеми преимуществами оригинальной MMOG без ущерба для своего бюджета? Активируйте коды на скидку (codes) EVE Online за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, чтобы играть без ограничений!

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