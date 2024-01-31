Strava – приложение для контроля физической активности. Сервис актуален для бегунов и велосипедистов. Вся информация о тренировках хранится в онлайн-базе. Пользователи могут устанавливать цели, сравнивать свои достижения и общаться в чате с единомышленниками со всех уголков мира. Тематические клубы компании объединяют спортсменов с общими интересами. В базу данных загружены готовые дороги и тропы в разных городах и странах. Оформи длительную подписку и получи доступ к новым возможностям, в том числе анализу пульса, тренировочному журналу, планированию маршрута и другим опциям. Специальные предложения помогут сэкономить при покупке абонемента! На этой странице тебя ждут промокоды (promo codes) Strava («Страва») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Выбирай оптимальные варианты, применяй их при оплате заказа и пользуйся дополнительным функционалом на выгодных условиях!

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