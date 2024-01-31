Отведай вкуснейшие блюда японской, паназиатской и европейской кухонь в ресторане «Тануки» в Узбекистане. Для клиентов доступны быстрая доставка, проверенные рецепты и высокий уровень сервиса. Широкий ассортимент включает в себя закуски, сладости, горячее, а также детское и вегетарианское меню. Компания создала бонусную программу для любимых клиентов. Покупай, копи и трать на следующие покупки. Также на сайте регулярно обновляются акции, розыгрыши и спецпредложения. Еще проще делать заказы из мобильного приложения – скачивай и пользуйся с удовольствием. Оплата осуществляется любым комфортным способом. Курьер доставляет товары по городу еще свежими и горячими. Уточни необходимую информацию в чате на странице или по телефону. Скорее наполняй «Корзину» и активируй наши промокоды «Тануки» (Tanuki) за январь - февраль 2024 года в Узбекистане для получения подарков и скидок. Устрой себе праздник и вечер без готовки!

Подробнее Скрыть