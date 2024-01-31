Hustle Castle – это симулятор замка с приключениями и боями в твоем телефоне. Обучай своих горожан, одевай их, улучшай комнаты, чтобы они были довольны, назначай на посты, тренируй бойцов. Выбери свою линию развития: агрессивный завоеватель и мирный и богатый правитель. Защищай свое королевство, расширяйся, следи за подданными и познай все тяготы и радости властителя. Занимайся экономикой, внутренним бытом, стратегией и обороной, отправляй рыцарей на борьбу с силами зла. Верни похищенную принцессу, узнай судьбу безымянного героя, разгадай все тайны и загадки. Зови других людей и совместно разведывайте таинственные локации. Дерись на арене и повышай рейтинг. Участвуй в мировых событиях каждый месяц. Соревнуйся с друзьями и другими игроками. Забирай и активируй промокоды и коды Hustle Castle («Хастл Кастл») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане и получай заметную выгоду. Развлекайся и помни, что здесь ты – закон!

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