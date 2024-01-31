Сеть ресторанов «Сыроварня» приглашает отведать буррату, моцареллу, рикотту и скаморцу собственного приготовления! В меню тебя ждет широкий ассортимент блюд из творога и яиц, традиционных и экзотических супов, салатов, пасты и пиццы с различными ингредиентами. Ты сможешь побаловать себя сытной брускеттой с мясом или морепродуктами, а также изысканными десертами. Дополнить основной заказ можно прохладительными напитками и пикантными соусами. Оформи заявку по телефону или на сайте, и курьер привезет тебе выбранные товары в назначенное время! Компания периодически проводит акции для своих клиентов, чтобы помочь им получить разнообразные преимущества при оплате. Ищешь список выгодных предложений сети? Обрати внимание на промокоды и купоны «Сыроварня» за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, опубликованные на этой странице! Применяй подходящие варианты и получи солидную скидку или подарок!

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