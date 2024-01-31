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Коды купонов и промокоды Viber в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Наверное, уже почти не осталось владельцев смартфонов, кто не пользуется программами типа Viber. Очень удобно, экономит деньги и время, всегда под рукой.В основном используем для переписки, обмена фото и видео. Мы, например, благодаря вайберу, всегда остаемся на связи с нашим садиком, куда ходит дочь: воспитатели в режиме он-лайн присылают фото и видео. Можно использовать и для звонков, но часто связь подводит, поэтому этой функцией пользуемся редко, в основном когда в роуминге. Также есть приложение для компьютеров.

  • Марта
  • 11.07.2017

Очень удобное приложение для переписки, обмена файлами и звонков. Всегда им пользуюсь, особенно, когда заканчиваются деньги на телефоне или при звонках в другие города :) Да, иногда бывают проблемы со связью, но связь у мобильных операторов тоже не всегда идеальна! Так что Вайбер - это отличная функциональная вещь)

  • Яна
  • 30.03.2017
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