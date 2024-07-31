В этой онлайн-игре тебе предстоит вжиться в роль мастера, создающего экипировку для искателей приключений. А отличную помощь на самом старте подарят в Shop Titans промокоды за июль 2024 года. Героям в этом городе совсем неоткуда брать качественные доспехи и оружие, так что время создать свой магазинчик и разбогатеть! Создавай мечи, щиты, шлемы, посохи, амулеты и иные полезности для средневековых рыцарей и магов. В лавке понадобятся кузнецы, портные, плотники и травники. Активируй промокод Shop Titans в специальном окне и получи полезные расходники и уникальные предметы. Помимо управления магазином, можно отправляться в путешествия за редкими материалами, сражаться с боссами и торговать с другими игроками. Помоги бравым жителям защитить свою деревню от монстров. Забирай доступный здесь для игры Shop Titans промокод, лови приятные и выгодные подарки, расширяй свой бизнес и наслаждайся процессом.

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