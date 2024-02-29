Хочется перекусить дома блюдами, как в любимом ресторане? Воспользуйся услугами платформы Uzum Tezkor! Здесь собраны кафе и рестораны твоего города для удобной доставки еды на дом. Выбирай неограниченное количество товаров из разных заведений и получай в одном заказе к назначенному времени. Самые популярные франшизы уже есть в каталоге. В карточке кафе указана вся полезная информация, включая тип кухни, время ожидания, акции и спецпредложения. Доставка осуществляется бережно и оперативно по всему городу. Скачивай мобильное приложение и проверяй актуальную карту покрытия, которая постоянно расширяется. Оплачивай покупку банковской картой онлайн и забирай еще горячую пищу. Зачем готовить, когда можно доверить свой обед или ужин профессиональным поварам? Активируй наши промокоды «Узум Тезкор» (Uzum Tezkor) за февраль - март 2024 года в Узбекистане при оформлении и получи свой заказ по сниженной стоимости.

Подробнее Скрыть