Российская компания Levrana выпускает натуральную косметику, которая содержит целебные растительные масла, экстракты лекарственных трав и ягод. В фирменном магазине бренда можно приобрести мыло ручной работы, кремы, скрабы и сыворотки для лица, шампуни и кондиционеры для волос, дезодоранты и гели для душа. На сайте также в широком ассортименте представлена органическая бытовая химия без агрессивных компонентов. Интересно, что компания производит отдельные линейки продукции для ухода за домашними питомцами. Заботишься о своем здоровье и красоте и при этом стремишься совершать рациональные покупки? Экономь на любых товарах из каталога, используя эксклюзивные промокоды для магазина «‎Леврана Биотека» (Levrana Bioteka) за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Наслаждайся гармонией с природой без ненужных переплат!

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