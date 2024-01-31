Промокоды и купоны Joom в Узбекистане
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Отзывы покупателей
На joom перешла от простоты. На другом сайте, известном каждому, поменяли интерфейс и теперь там не разобраться. Товаров на Joom меньше, но доставка надёжнее.
- Лада
- 01.11.2020
На джуме цены выше на все товары, чем на Алиэкспресс! Убедитесь сами!
- Сергей
- 13.02.2020
Постоянно покупаю на Джум одежду и разные приколюхи. Очень стильная одежда для детишек и по разумным ценам!!! Много всего для рукодельниц!
- Елена
- 11.01.2020
Часто на джуме заказываю и всегда стараюсь найти промокод, сэкономить еще больше! Хотя там и так вполне недорого, еще и доставка бесплатная!
- Ольга
- 16.12.2018
Отличная альтернатива другому популярному китайскому магазину. Сейчас заказываю только на Joom, потому что здесь и отзывы реальные (многие с фото), и доставка быстрее. Пока действует промокод на скидку, стараюсь оплатить все отложенные товары в «Корзине».
- Андрей
- 01.12.2018
В век онлайн-покупок Joom – это просто находка. Тут есть все, чего не хватает другим подобным магазинам: и бесплатная доставка, и возможность легкого возврата, и реальные отзывы. Отличный магазин!
- Карина
- 30.09.2018
Хорошее приложение, очень много интересного. Удобный способ заказа, чем на Али.
- Наталья
- 29.09.2018
Поиск удобный: есть много фильтров и категорий. Научилась пользоваться службой поддержки, и все стало еще проще. Заказывать намного удобнее, чем на том же али.
- Аня
- 23.09.2018
Думаю, многие сейчас на Джум заходят, чтобы купить что-то оригинальное и недорогое. Но так дешево, как на акции Черная пятница я нигде, никогда и ничего не покупала. Казалось бы – какие-то мелочи: бытовые безделушки, кухонная утварь, белье, украшения, но в итоге получается целая посылка таких милых, и главное – нужных вещей. Я распределила на все – и на новогодние подарки друзьям, и себе всего понемногу. Именно такие мелочи, да еще и по смешной цене очень поднимают настроение. Я всего-то за несколько минут получила мощную скидку и промокоды ввела. Все! Экономия потрясающая, кошелек не опустел совершенно. Счастье – оно действительно в мелочах;)
- Наташа
- 26.11.2017