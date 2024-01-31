Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Красота и здоровье
  4. Витамины и БАДы
  5. iHerb

Купоны и промокоды iHerb в Узбекистане

Активные купоны и промокоды iHerb январь - февраль 2024

-5% по промокоду на большой ассортимент товаров!
740 Показать код
740 Показать код
Скидка 20% на первую покупку при вводе кода!
W20 Показать код
W20 Показать код

Промокоды сайтов, похожих на iHerb

-10% на витамины и БАДы по эксклюзивному промокоду в iTab! Все промокоды iTab (10)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка $5 по промокоду на ассортимент очков! Все промокоды Glasseslit (6)
Все промокоды
TAD Показать код
TAD Показать код
Выгода 10% при первой покупке с вводом промокода! Все промокоды Fragrance Direct (11)
Все промокоды
T10 Показать код
T10 Показать код
-15% на косметику по промокоду от Cult Beauty! Все промокоды Cult Beauty (8)
Все промокоды
U15 Показать код
U15 Показать код
Эксклюзив! Дополнительная скидка 8% по промокоду на косметику и парфюмерию в Randewoo.ru! Все промокоды Randewoo.ru (15)
Все промокоды
_XA Показать код
_XA Показать код
Только у нас! -500 рублей на все в магазине «Архангельские водоросли» по промокоду! Все промокоды Архангельские водоросли (10)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Большой выбор косметики со скидкой 10% по промокоду в Teana! Все промокоды Teana (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-15% дополнительно на средства для роста волос и бороды в 1Minoxidil по промокоду! Все промокоды 1Minoxidil (16)
Все промокоды
sGS Показать код
sGS Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

iTab
iTab
Foreo
Foreo
Glasseslit
Glasseslit
CurrentBody
CurrentBody
Smashbox
Smashbox
SpeckyFourEyes
SpeckyFourEyes

Отзывы покупателей

Мой любимый сайт. Только здесь есть витамин С и цинк по адекватной цене.

  • Анна
  • 05.01.2021

Обожаю шампуни Petal Fresh и беру их только в iHerb. Здесь дешевле, чем у других перекупов, и есть 100% гарантия, что продукт будет оригинальным. Удобно, что можно почитать отзывы перед заказом, да и цены здесь приемлемые. Недавно купила витаминный комплекс для волос за полцены. Главное – это уметь дождаться подходящего промокода и не пропустить акцию, чтобы любимый продукт не раскупили.

  • Тамара
  • 30.01.2019

Я жуткий аллергик на любую химию, медикаменты и прочее, но мне хочется вести обычный и здоровый образ жизни. Мне помогают в этом БАДы (витамины, различные сыворотки и добавки), даже пользоваться мне можно только натуральной косметикой и парфюмом, иначе катастрофа, что с телом, что со здоровьем. Все, что мне нужно, покупаю на iherb, но это влетает в копеечку! Меня буквально спасла Черная пятница! Все что мне жизненно необходимо на месяц, я со скидками набрала в один день тут, пользуясь промокодами. А стоило мне это вообще копейки, никогда не было так все дешево, и посылка пришла вовремя и все в целости. Очень надеюсь, что будут еще подобные акции, спасибо сайту!

  • Катенька
  • 26.11.2017

Недавно разговаривала с коллегами, хвасталась заказом, и выяснилось, что многие боятся заказывать, мол, не дойдет посылка, переживают. Не бойтесь, заказываю раз в пару месяцев - все приходит в целости. Ну и цены, конечно, выгодные.

  • Наталья
  • 14.10.2016

Пользуюсь этим сайтом уже давно. Очень нравится выбор кокосового масла: и для готовки, и для ухода за телом. Несколько раз заказывала витамины, стевию и натуральную косметику. Вообще, ассортимент там очень большой. У каждого товара есть свой рейтинг и отзывы, это очень удобно. Не нужно искать в интернете.) Часто проходят акции, но даже без них если смотреть одинаковые позиции получается дешевле, чем в РФ. Доставка боксберри укладывается в среднем дней в 10, все приходит в целости. Однозначно рекомендую магазин.

  • Анна
  • 21.07.2016

С компанией знакома не так давно, заказывала здесь витамины Solgar, которые у нас в аптеках стоят в 3-4 раза дороже. Заказ пришел спустя 9 дней, заказываю доставку самовывозом с boxberry, так удобнее и дешевле выходит (всего 250 рублей если заказ менее 40$) у меня постамат через дорогу в гипермаркете - удобно). Качество отличное, очень довольна и уже начала присматривать другие товары) Советую)

  • София
  • 25.04.2016

Заказываю на iherb регулярно уже почти год. Сначала пришла туда, т.к. мне нужен был специальный шампунь, который у нас стоит очень дорого, а там приемлемо, и в результате, теперь там покупаю почти всю уходовую косметику. Качество отличное, ко всем товарам есть отзывы, которые помогают при выборе, часто бывают приятные подарочки или предложения. Я оформляю доставку через боксберри, приходит в течение 10 дней. Упаковка всегда целая, ничего не проливается. Как говорится, 10 из 10 )

  • Елена
  • 11.04.2016
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Баннер для теста