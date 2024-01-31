«Романтические истории» – мобильная игра для тех, кто любит читать книги и хочет разнообразить свою жизнь виртуальными приключениями. Установи приложение на смартфон и выбирай самый интригующий сюжет! Тебе предстоит управлять собственной судьбой, принимая на каждом шагу непростые решения! Ты сможешь познакомиться с миллионером, встретить вампиров или превратиться в русалку! Испытай свой характер в различных жизненных ситуациях! Одевай героев в потрясающие костюмы, заводи новые знакомства и разрабатывай варианты развития отношений! Хочешь получить дополнительные привилегии во время интерактива? Применяй промокоды и коды (codes) для игры Romance Fate: Stories and Choices («Романс Фейт») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане! Ищи на этой странице специальные предложения разработчиков, используй подходящие акции и активируй многочисленные бонусы!

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