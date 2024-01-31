PUBG New State Mobile – новый масштабный релиз от создателей популярного развлечения! Тебя ждут реалистичные битвы, обновленный боевой арсенал и множество увлекательных занятий. Используй разные игровые режимы, уничтожай соперников на каждом этапе и побеждай в многочисленных сражениях благодаря талантам и ловкости своего героя! Разработчики предусмотрели уникальные механики, в том числе возможность активации дрона, а также обновили коллекцию транспорта. Участникам предстоит бороться за жизнь в условиях полной анархии и вступать в различные фракции. Обрати внимание на действующие акции: они обеспечивают пользователям приятные привилегии! На нашем сайте размещены промокоды и коды купонов PUBG New State Mobile («ПАБГ Мобайл Нью Стейт») за январь - февраль 2024 года в Узбекистане. Срок действия каждого специального предложения ограничен. Изучай варианты, активируй их и получай разнообразные бонусы или подарки!

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