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Промокоды Aviakassa в Узбекистане

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Отзывы покупателей

Мы с девушкой уже пользовались этим сервисом несколько раз, компания нормальная,не мошенники. Цены приемлемые. Из проблем могу отметить плохую поддержку клиентов. Когда мне пришлось сдать один из билетов. оказалось, что это сделать очень тяжело:сроки тянут, как хотят, на телефон не отвечают и тд. В общем чинят всевозможные препятствия. в остальном проблем не было. лично от себя могу посоветовать внимательно читать всю предоставляемую информацию при заказе ,а также внимательно заполнять все.

  • Евгений
  • 23.11.2015
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