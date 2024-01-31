Бренд Slam Jam объединяет единомышленников по всему миру. Компания предлагает покупателям одежду, обувь и аксессуары для повседневной жизни. Первый магазин появился в небольшом итальянском городе Феррара более тридцати лет назад. За эти годы торговая марка приобрела славу крупного импортера вещей в стиле streetwear. С самого основания сетью руководит эпатажный Лука Бенини. В каталоге ты найдешь актуальные модели для мужчин и женщин, от рубашки до телефонного чехла. Возможна доставка в различные страны. В личном кабинете можно отследить статус вашего заказа Хочешь совершить покупку, но опасаешься высоких цен? Обрати внимание на действующие промокоды Slam Jam за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, размещенные на нашем сайте. С их помощью ты приобретешь понравившиеся товары со значительной скидкой или получишь приятный бонус или подарок от продавца.

Подробнее Скрыть