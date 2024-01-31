С помощью сервиса «Джиб Джаб» каждый человек может изготовить оригинальные видеооткрытки. Для этого необходимо выбрать подходящий раздел, посвященный тому или иному празднику. Вам предложат большой ассортимент забавных клипов с известными музыкальными произведениями. Выберите свое фото на компьютере и добавьте текст поздравления. Сервис Jib Jab предлагает невысокие цены на услуги: вы можете приобрести недорогую подписку на целый год. Оплатите видеооткрытку с помощью карты международного образца, скачайте клип и разошлите его своим друзьям. Промокоды (promo codes) JibJab позволят вам сэкономить при создании уникального поздравления. Воспользуйтесь актуальными предложениями и получите выгоду! Промокоды JibJab за январь - февраль 2024 года в Узбекистане доступны на этой странице.

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