Отечественный журнал «Думай» создан для тех, кто интересуется новостями мира науки. Яркое издание с увлекательными статьями предназначено для школьников, увлеченных физикой, химией, биологией, математикой и другими предметами. Исследовательские материалы и другие работы по достоинству оценят не только дети, но и их родители. Авторы публикаций – ученые, преподаватели и журналисты. Чтение прививает ребенку навыки познания и учит его мыслить самостоятельно. На официальном сайте проекта ты сможешь оформить подписку на полгода или на год, а также заказать архивные выпуски. В продаже есть подарочные абонементы: их можно вручить лично или отправить в электронном виде. Хочешь сэкономить приятную сумму при оплате? Обрати внимание на специальные предложения издателя! Используй промокоды на скидку «Думай» за январь - февраль 2024 года в Узбекистане из списка на этой странице и получай выгодные преимущества!

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