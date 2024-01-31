Dragon Lord – это многопользовательская браузерная игра в популярном жанре MMORPG с элементами экшен. Геймерам предстоит принять участие в сражениях людей, эльфов и огнедышащих драконов. Выберите подходящий класс героя с учетом его уникальных способностей и смело отправляйтесь навстречу новым открытиям! В свободное от битв время пользователи выполняют различные задания, получают очки опыта и прокачивают навыки своих персонажей. Кроме того, в виртуальном пространстве можно построить собственный замок и расширить королевство. Красочная графика позволит проникнуться атмосферой проекта. Не упустите возможность насладиться волшебными приключениями без границ и доната! Используйте подарочные коды для игры Dragon Lord за январь - февраль 2024 года в Узбекистане и сэкономьте на покупке платного контента и VIP-услуг. Просто активируйте наши купоны в указанный срок.

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