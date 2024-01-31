«Директ-Медиа» – это интернет-магазин электронных книг различных жанров. В каталоге можно найти биографии и мемуары, литературу о красоте и здоровье, научные пособия, прозу, поэзию и даже статьи по эзотерике. Ассортимент произведений регулярно дополняется увлекательными новинками. Интересная особенность компании – наличие в продаже обучающих курсов и вебинаров. Постоянные клиенты могут стать членами «Библиоклуба», чтобы получать особые привилегии и бонусные баллы. Для вашего удобства в онлайн-магазине предусмотрены разные способы оплаты заказов. Желаете радовать себя интересными и полезными книгами без больших затрат? Активируйте купоны DirectMedia за январь - февраль 2024 года в Узбекистане, чтобы получать приятные скидки или дополнительные бонусы. Помните, что промокоды действительны только в течение указанного срока.

Подробнее Скрыть