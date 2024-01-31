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Промокоды и коды CS GO Happy в Узбекистане

Работа с магазином CSGO-Happy.ru приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

По открывал кейсы на данном сайте что могу сказать: 1) Скины вывести в стим можно что уже хорошо. 2) При продаже вещей сайту цена выше маркета что в принципе плюс, но и минус одновременно. 3) Можно привлекать друзей и получать средства на баланс, однако какие то жалкие 2,5%. Из 10 кейсов не один не окупился.

  • Максим
  • 22.06.2017

Один плюс, это гарантированный приз после вложения бабок. В последний раз мне не пришел инвентарь, но кинули на счет 300 руб. В основном выпадает оружие не дороже 50 руб. Что-то редкое получить практически не реально. Есть несколько ботов, но в основном розыгрыш идет с одного бота, где один ширпотреб. Итог: Проще накопить на нужный скин, и не играть, по крайней мере на этом сайте. Все хотят заработать денег, Вы им в этом помогаете.

  • Александр
  • 15.01.2017

Впринципе норм сайт,много акций и розызрышей, вещи приходят сразу, админы отзывчивые, если что всегда можно обратиться. Рандом большой конечно,но в плюс выйти реально, хотябы в маленький

  • BinGo
  • 09.01.2016
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