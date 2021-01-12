Промокод на Wildberries — это набор букв и цифр, который вводится при оформлении заказа, после чего цена снижается. Скидка может быть разной: процент от суммы, фиксированная сумма в рублях или бесплатная доставка.

Промокод легко спутать с купоном — это разные инструменты. Купон на WB приобретается за баллы или выдаётся в рамках отдельных механик и работает иначе. В этой статье речь идёт только о промокодах.

Какие есть рабочие промокоды на ВБ

Промокоды от платформы

WB выпускает собственные коды в нескольких ситуациях: для новых пользователей при первой регистрации, накануне крупных распродаж и через персональные рассылки. Как правило, срок действия таких кодов составляет от одной до четырёх недель, и дата окончания всегда указывается рядом с самим кодом.

Промокоды от продавцов

Каждый магазин на ВБ может запустить собственную акцию независимо от действий платформы. Продавец самостоятельно определяет товары, участвующие в акции, размер скидки и срок её действия.

Такой промокод действует только в рамках конкретного магазина. На товары других продавцов скидка не распространяется, даже если они находятся в той же корзине.

Каждый продавец генерирует код через личный кабинет — автоматически или вручную. Обычно это комбинация заглавных латинских букв и цифр длиной до 15 символов. Один магазин может одновременно запускать несколько промоакций.

Групповые и персональные коды

Групповой промокод является открытым: его публикуют на агрегаторах, в Telegram-каналах и социальных сетях продавцов, поэтому воспользоваться им может любой пользователь.

Персональный промокод отправляется конкретному покупателю — в личный кабинет или по электронной почте. Такие предложения обычно обеспечивают более заметную скидку, но привязаны к определённому аккаунту.

Как ввести промокод на WB на сайте и в телефоне

Алгоритм использования одинаков для сайта и мобильного приложения. Отличается только расположение

На сайте

Перейдите в корзину. Найдите кнопку «Промокоды» в правой части страницы. Нажмите на неё и вставьте скопированный код. Подтвердите применение промокода. Проверьте пересчитанную стоимость заказа.

В мобильном приложении Вайлдберриз

Перейдите к оформлению заказа. Прокрутите страницу вниз до блока со способами оплаты. Найдите поле для ввода промокода под этим блоком. Вставьте код и нажмите кнопку «Применить».

Что важно помнить

Промокод можно использовать только до оплаты заказа.

На один заказ применяется только один промокод.

Лучше копировать код полностью, чтобы избежать ошибок при вводе.

Где взять промокод на ВБ

Личный кабинет и приложение

Раздел «Промокоды» в личном кабинете — первое место, которое стоит проверить перед поиском кодов на сторонних ресурсах. Именно туда попадают персональные предложения от платформы.

Ещё один источник — push-уведомления мобильного приложения. Иногда через них приходят промокоды с очень коротким сроком действия, который может составлять всего несколько часов.

Если уведомления отключены, такие предложения легко пропустить.

E-mail от WB

Перед крупными сезонными распродажами, включая летние акции, «Чёрную пятницу» и новогодние кампании, WB часто рассылает персональные промокоды по электронной почте.

Как правило, письма приходят за несколько дней до начала акции. Стоит проверять папку «Промоакции», поскольку именно туда чаще всего попадают такие сообщения.

Агрегаторы промокодов

Промокоды от продавцов регулярно публикуются на специализированных сайтах-агрегаторах. Такие ресурсы обычно проверяют актуальность кодов и удаляют предложения с истёкшим сроком действия.

Все проверенные промокоды Wildberries, актуальные на текущий момент, удобно искать на специализированных страницах с подборками акций.

Не стоит искать промокоды через поисковые системы: многие статьи содержат устаревшие предложения. Надёжнее использовать агрегаторы, где указана дата последней проверки кода.

WB Клуб

WB Клуб — платная подписка, участники которой получают эксклюзивные промокоды непосредственно в личный кабинет.

Такие предложения не публикуются в открытом доступе, поэтому найти их через поиск невозможно.

Подписка обычно оправдывает себя для пользователей, которые совершают несколько заказов в месяц. Для редких покупок её преимущества менее заметны.

Почему промокод не работает

Чаще всего проблема связана не с самим кодом, а с невыполнением условий акции.

В первую очередь следует проверить срок действия промокода. Большинство предложений доступны от одной недели до одного месяца и могут оказаться уже неактуальными.

Также важно учитывать ограничения по товарам и продавцам. Промокод конкретного магазина действует только на участвующие в акции товары этого продавца. Аналогично работают и категорийные ограничения.

Ещё одна распространённая причина — минимальная сумма заказа. Многие предложения активируются только после достижения установленного порога.

Иногда у пользователя уже действует скидка лояльности. В таких случаях система сравнивает доступные варианты и предлагает наиболее выгодный из них.

Если код не срабатывает и все условия, казалось бы, соблюдены — скопируй его заново и убедись, что в конце нет случайного пробела. Это мелочь, из-за которой система отклоняет даже рабочие промокоды. — Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Другие способы сэкономить на Wildberries

Промокоды помогают снизить стоимость покупки, но существуют и другие инструменты экономии, которые можно использовать одновременно.

Скидка лояльности

Размер скидки лояльности увеличивается по мере роста суммы выкупленных заказов и применяется автоматически при следующих покупках.

Чем чаще пользователь покупает товары и реже оформляет возвраты, тем выше может быть постоянная скидка.

WB Кошелёк

WB Кошелёк представляет собой внутренний счёт платформы. При его пополнении пользователю могут начисляться бонусы, которые используются для оплаты следующих заказов.

Во время специальных акций размер бонусов может быть увеличен.

Кешбэк «Ягодки»

Программа кешбэка «Ягодки» позволяет получать часть стоимости покупок в виде бонусных баллов.

Размер начислений зависит от категории товара. Программа подключается автоматически и не требует дополнительной регистрации.

Кешбэк можно использовать одновременно с промокодами, поскольку эти инструменты не конфликтуют между собой.

Сезонные распродажи

Во время крупных распродаж промокоды платформы нередко сочетаются с уже сниженными ценами на товары.

Именно в такие периоды использование актуального промокода позволяет получить максимальную выгоду от покупки.