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Во сколько обойдутся россиянам майские праздники в 2025 году

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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За 5 лет шашлычный индекс в России вырос в 1,5 раза

За 5 лет шашлычный индекс в России вырос в 1,5 раза

За 5 лет стоимость продуктового набора для отдыха на майские праздники 2025 в среднем увеличилась на 153%. Расчет проводился на основе цен в апреле этого года, а их изменение указано к этому же месяцу 2020 года. В шашлычную корзину вошли сам шашлык (мясо с классическим рецептом маринада из соли, черного перца и лука), а также овощи (картофель, огурцы, помидоры), майонез, кетчуп, хлеб, алкоголь (водка, вино, пиво) и безалкогольные напитки (лимонад, минеральная вода, сок)

стоимость продуктового набора для отдыха на майские праздники 2025

стоимость продуктового набора для отдыха на майские праздники 2025

стоимость продуктового набора для отдыха на майские праздники 2025

стоимость продуктового набора для отдыха на майские праздники 2025

Сама же стоимость потребительской корзины за 5 лет выросла на 50,2 — 65,6% в зависимости от вида мяса. Меньше всех в цене изменился набор со свининой — на 50,2% с 1 918 руб. до 2 880,8 руб. Затем на 51,67% подорожала корзина с сосисками (с 1 951,5 руб. до 2 959,9 руб.), на 54,47% корзина с шашлыком из курицы (с 1 651,2 руб. до 2 550,6 руб.) и на 55,35% набор с куриными окорочками (с 1 685,5 руб. до 2 618,4 руб.). Наибольшее изменение в стоимости произошло у корзины с шашлыком из говядины — на 59,98% (с 2 110,8 руб. до 3 376,85 руб.). И у шашлычного набора с бараниной: цена увеличилась на 65,6% (с 2008, 9 руб. до 3 326,8 руб.)

стоимость потребительской корзины за 5 лет

стоимость потребительской корзины за 5 лет

стоимость потребительской корзины за 5 лет

стоимость потребительской корзины за 5 лет

Что же касается годовых колебаний, то с 2024 года шашлычный индекс к майским выходным вырос на 118%. При этом у некоторых продуктов заметны положительные для потребителей изменения в цене. Так, например, кг шашлыка из курицы подешевел на 0,53%

шашлычный индекс к майским выходным

шашлычный индекс к майским выходным

шашлычный индекс к майским выходным

шашлычный индекс к майским выходным

В целом потребительская корзина на майские праздники продолжает расти в цене. Согласно подсчетам Promokodus.com, сходить на пикник со свиным шашлыком россиянам обойдется в 2 880,8 руб. — это на 11,37% больше по сравнению с прошлым годом. Пикник с шашлыком из курицы будет стоить 2 550,6 руб. (+11,77%), из баранины — 3 326,8 руб. (+12,96%), из говядины — 3 376,85 руб. (+13,31%).

Подорожание не обошло стороной и сосиски с окорочками. Стоимость корзины с первыми выросла на 11,37% (до 2 959,9 руб.), а со вторыми — на 11,9% (до 2 618,4 руб.). При этом россияне активно ищут выгодные предложения для экономии средств на праздниках в мае

потребительская корзина на майские праздники

потребительская корзина на майские праздники

потребительская корзина на майские праздники

потребительская корзина на майские праздники

За 5 лет интерес к промокодам в категории «Доставка продуктов» увеличился на 28% — с 36,6 тыс. визитов до 47 тыс. в период праздников (по данным Promokodus.com). В масштабном плане ситуация аналогичная: общая категория «Еда» в майские выходные занимает лидирующую позицию в топе самых посещаемых страниц. С 2020 года количество визитов увеличилось на 67.21%. Но наибольший ажиотаж наблюдается в подкатегории «Рестораны».

«С каждым годом тенденция к доставке готовой еды в майские праздники прослеживается все больше. Так, например, в 2020 году промокоды для ресторанов пользовались популярностью у 118 тыс. пользователей, а сейчас уже у 660 тыс. О чем это может говорить? Люди хотят отдохнуть от готовки в том числе. И за те же деньги выбирают заказать доставку вкусного сочного шашлыка, чем самим мариновать, жарить и надеяться, что он получится съедобным»

— прокомментировала результаты исследования Елена Морозова, руководитель отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com.

По итогам подсчетов за год самыми подорожавшими продуктами для шашлычного пикника стали: картофель (+145,64%), лук (+46,75%), майонез (+68,1%), кетчуп (+59,97%). Из мяса для шашлыка на природе значительно поднялись в цене говядина (+12,9%) и баранина (+11,8%). В графе «Напитки» заметный рост стоимости наблюдается у водки (+15,03%). Меньше всех выросли куриные окорочка (+2,41%), свинина (+4,09%) и сосиски (+4,87%).

Что же касается 5-летних изменений, то больше всего наценка заметна также у картофеля (+176,93%) и баранины (+93,6%). Вместе с ними в цене выросли огурцы (+86,21%). Наименьшие же изменения в стоимости произошли у специй (+1,48%) и репчатого лука (+25,82%).

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