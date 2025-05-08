Во сколько обойдутся россиянам майские праздники в 2025 году

За 5 лет шашлычный индекс в России вырос в 1,5 раза

За 5 лет стоимость продуктового набора для отдыха на майские праздники 2025 в среднем увеличилась на 153%. Расчет проводился на основе цен в апреле этого года, а их изменение указано к этому же месяцу 2020 года. В шашлычную корзину вошли сам шашлык (мясо с классическим рецептом маринада из соли, черного перца и лука), а также овощи (картофель, огурцы, помидоры), майонез, кетчуп, хлеб, алкоголь (водка, вино, пиво) и безалкогольные напитки (лимонад, минеральная вода, сок)

Сама же стоимость потребительской корзины за 5 лет выросла на 50,2 — 65,6% в зависимости от вида мяса. Меньше всех в цене изменился набор со свининой — на 50,2% с 1 918 руб. до 2 880,8 руб. Затем на 51,67% подорожала корзина с сосисками (с 1 951,5 руб. до 2 959,9 руб.), на 54,47% корзина с шашлыком из курицы (с 1 651,2 руб. до 2 550,6 руб.) и на 55,35% набор с куриными окорочками (с 1 685,5 руб. до 2 618,4 руб.). Наибольшее изменение в стоимости произошло у корзины с шашлыком из говядины — на 59,98% (с 2 110,8 руб. до 3 376,85 руб.). И у шашлычного набора с бараниной: цена увеличилась на 65,6% (с 2008, 9 руб. до 3 326,8 руб.)

Что же касается годовых колебаний, то с 2024 года шашлычный индекс к майским выходным вырос на 118%. При этом у некоторых продуктов заметны положительные для потребителей изменения в цене. Так, например, кг шашлыка из курицы подешевел на 0,53%

В целом потребительская корзина на майские праздники продолжает расти в цене. Согласно подсчетам Promokodus.com, сходить на пикник со свиным шашлыком россиянам обойдется в 2 880,8 руб. — это на 11,37% больше по сравнению с прошлым годом. Пикник с шашлыком из курицы будет стоить 2 550,6 руб. (+11,77%), из баранины — 3 326,8 руб. (+12,96%), из говядины — 3 376,85 руб. (+13,31%).

Подорожание не обошло стороной и сосиски с окорочками. Стоимость корзины с первыми выросла на 11,37% (до 2 959,9 руб.), а со вторыми — на 11,9% (до 2 618,4 руб.). При этом россияне активно ищут выгодные предложения для экономии средств на праздниках в мае

За 5 лет интерес к промокодам в категории «Доставка продуктов» увеличился на 28% — с 36,6 тыс. визитов до 47 тыс. в период праздников (по данным Promokodus.com). В масштабном плане ситуация аналогичная: общая категория «Еда» в майские выходные занимает лидирующую позицию в топе самых посещаемых страниц. С 2020 года количество визитов увеличилось на 67.21%. Но наибольший ажиотаж наблюдается в подкатегории «Рестораны».

«С каждым годом тенденция к доставке готовой еды в майские праздники прослеживается все больше. Так, например, в 2020 году промокоды для ресторанов пользовались популярностью у 118 тыс. пользователей, а сейчас уже у 660 тыс. О чем это может говорить? Люди хотят отдохнуть от готовки в том числе. И за те же деньги выбирают заказать доставку вкусного сочного шашлыка, чем самим мариновать, жарить и надеяться, что он получится съедобным»

— прокомментировала результаты исследования Елена Морозова, руководитель отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com.

По итогам подсчетов за год самыми подорожавшими продуктами для шашлычного пикника стали: картофель (+145,64%), лук (+46,75%), майонез (+68,1%), кетчуп (+59,97%). Из мяса для шашлыка на природе значительно поднялись в цене говядина (+12,9%) и баранина (+11,8%). В графе «Напитки» заметный рост стоимости наблюдается у водки (+15,03%). Меньше всех выросли куриные окорочка (+2,41%), свинина (+4,09%) и сосиски (+4,87%).

Что же касается 5-летних изменений, то больше всего наценка заметна также у картофеля (+176,93%) и баранины (+93,6%). Вместе с ними в цене выросли огурцы (+86,21%). Наименьшие же изменения в стоимости произошли у специй (+1,48%) и репчатого лука (+25,82%).